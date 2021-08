Microsoft verhelpt PrintNightmare-lek met aanpassing van Point and Print

Microsoft heeft een oplossing uitgerold voor verschillende kwetsbaarheden in de Windows Print Spooler service die onder de verzamelnaam PrintNightmare bekendstaan. Voortaan is het niet meer mogelijk voor standaardgebruikers om nieuwe printers te installeren of bij te werken via drivers op een andere computer of server. Dit is alleen nog mogelijk wanneer de gebruiker over beheerdersrechten beschikt.

Via Point en Print kunnen gebruikers verbinding met een remote printer maken en via de printserver de vereiste drivers downloaden. Onderzoekers lieten in juni zien hoe kwetsbaarheden in de Windows Print Spooler service gebruikt kunnen worden om op afstand code uit te voeren en systeemrechten te krijgen. Microsoft kwam met een update voor het deel dat het uitvoeren van code mogelijk maakt. Het verhogen van rechten was nog steeds mogelijk.

In juli waarschuwden onderzoekers dat het via Point and Click mogelijk is om malafide printerdrivers te installeren waarmee een standaardgebruiker systeemrechten kan krijgen. Om dit tegen te gaan vereist Point and Print voortaan beheerdersrechten. "Ons onderzoek naar verschillende kwetsbaarheden met de naam "PrintNightmare" heeft uitgewezen dat het standaard gedrag van Point and Click klanten niet het vereiste beveiligingsniveau tegen potentiële aanvallen biedt", aldus Microsoft, dat toevoegt dat het nu de driverinstallatie via de feature heeft aangepast.

Beveiligingsonderzoeker Benjamin Delpy laat echter op Twitter weten dat het via de feature nog steeds mogelijk voor een standaardgebruiker is om systeemrechten te krijgen.