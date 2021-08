Firefox introduceert optie voor het verwijderen van cookies en supercookies

Mozilla heeft een nieuwe optie aan Firefox toegevoegd die het eenvoudig voor gebruikers moet maken om cookies en supercookies die door websites en trackers zijn geplaatst te verwijderen. Eerder werd Firefox al voorzien van Total Cookie Protection, waarbij alle cookies en data van een website in een aparte "cookie jar" binnen de browser worden opgeslagen.

Door middel van Enhanced Cookie Clearing, beschikbaar in Firefox 91, is het mogelijk om per website de inhoud van de cookie jar te legen. "Deze "Enhanced Cookie Clearing" maakt het eenvoudig om alle sporen van een website in je browser te verwijderen, zonder de mogelijkheid dat sneaky third-party cookies achterblijven", zegt Mozillas Paul Zühlcke. Om van de feature gebruik te kunnen maken moet wel de Strict Tracking Protection zijn ingeschakeld.