Freedom Internet controleert of wachtwoorden klanten voorkomen in datalek

Internetprovider Freedom Internet controleert voortaan of de wachtwoorden van nieuwe klanten voorkomen in een bekend datalek. Bij het aanmelden bij de provider moeten klanten een e-mailadres kiezen en een wachtwoord opgeven. Freedom Internet maakt een hash van het wachtwoord en stuurt de eerste vijf karakters van die hash naar datalekzoekmachine Have I Been Pwnd.

"Vervolgens krijgen we van hen alle hashes terug die beginnen met die 5 karakters, gemiddeld zijn dat 478. Wij checken of de hele hash overeenkomt met één van die teruggestuurde hashes. Als dat het geval is kunnen we de gebruiker informeren dat dit wachtwoord voor is gekomen in een datalek", zo laat de provider weten. Die stelt dat het wachtwoord niet wordt gecombineerd met het account of het e-mailadres. Wanneer het wachtwoord in een bekend datalek voorkomt wordt klanten aangeraden die te veranderen.