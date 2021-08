Datalek Radboudumc met accountgegevens medewerkers en partnerorganisaties

Het Radboudumc heeft te maken gekregen met een datalek waarbij er accountgegevens van eigen medewerkers en partnerorganisaties zijn gelekt. Volgens het medisch centrum zijn door menselijk handelen persoonsgegevens van mensen met een Radboudumc-werkplek op internet terechtgekomen. Het gaat daarbij om medewerkers van het Radboudumc zelf, maar ook om medewerkers van partnerorganisaties.

De gelekte persoonsgegevens bestaan uit (inlog)namen, e-mailadressen en telefoonnummers. Volgens het medisch centrum zijn er geen patiëntgegevens of andere bijzondere persoonsgegevens openbaar geworden. Details over hoe het datalek zich precies kon voordoen zijn nog niet gegeven. "Het onderzoek naar de precieze toedracht, impact en getroffen personen loopt nog. Alle getroffen personen ontvangen hier de komende dagen persoonlijk bericht over."

Verder stelt het Radboudumc dat het lek is gedicht en er maatregelen zijn genomen om herhaling en verdere schade te voorkomen. Tevens is er melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.