RTL Nieuws: veel meer mensen slachtoffer van datadiefstal bij GGD

Er zijn veel meer mensen slachtoffer geworden van de datadiefstal bij de GGD dan de organisatie via de eigen website laat weten. Dat stelt RTL Nieuws op basis van onderzoek. De GGD kan de berichtgeving niet bevestigen. In juni maakte de GGD bekend dat van zo'n 1250 Nederlanders gegevens waren gestolen.

Begin dit jaar werd bekend dat GGD-medewerkers persoonsgegevens uit het CoronIT-systeem van de GGD via Telegram te koop aanboden. Eerder werd ook het systeem HPZone genoemd, maar GGD GHOR liet in juni tegenover Security.NL weten dat uit politieonderzoek naar voren is gekomen dat er alleen data uit CoronIT is ontvreemd. Het gaat om naam, adres, telefoon, e-mailadres, burgerservicenummer en nationaliteit.

Het politieonderzoek liet verder zien dat het om de gegevens van zo'n 1250 personen ging die onbevoegd zijn ingezien, gestolen en mogelijk verkocht. De GGD heeft deze personen naar eigen zeggen geïnformeerd. RTL Nieuws zegt dat het over datasets beschikt die door criminelen werden aangeboden. Mensen uit deze dataset werden vervolgens willekeurig opgebeld. Geen van deze personen zegt door de GGD te zijn geïnformeerd.

De GGD zegt de datasets waar RTL over beschikt niet te kennen en dat het daardoor deze mensen ook niet kan informeren. Verder stelt de organisatie dat het "geen indicatie" heeft dat er mensen niet zijn geïnformeerd die wel slachtoffer zijn. Het politieonderzoek naar de datadiefstal is nog steeds gaande. RTL laat weten dat het de datasets niet wil delen. Het onderzoek dat na de ontdekking van de datadiefstal werd ingesteld leidde tot de aanhouding van zeven verdachten in de leeftijd van 18 tot en met 25 jaar.