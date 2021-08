EDPS: EU-instanties mogen geen vaccinatiebewijs van personeel eisen

EU-instanties mogen geen vaccinatiebewijs van hun personeel eisen, zo stelt de Europese privacytoezichthouder EDPS. Het verzamelen van geaggregeerde geanonimiseerde vaccinatiegegevens van het personeel om risico-assessments voor de werkvloer uit te kunnen voeren zijn wel toegestaan. Dat stelt de privacytoezichthouder in een advies voor EU-instanties die aan een "terug naar werk" strategie werken (pdf).

De EDPS erkent dat het een uitdaging is voor werkgevers om een balans te vinden in het beschermen van hun personeel aan de ene kant, en het respecteren van fundamentele rechten en vrijheden. Sommige instanties overwegen om het controleren van de immuniteit of infectiestatus van het personeel of bezoekers een onderdeel te maken van hun "terug naar werk" strategie.

De Europese privacytoezichthouder benadrukt dat instanties zich hierbij aan bestaande Europese wetgeving moeten houden en de impact op de rechten en vrijheden van individuen zo klein mogelijk moeten maken. Zo voldoet het eisen van een vaccinatiebewijs niet aan de regels. "Gegeven de huidige vrijwillige aard van coronavaccinaties in de EU, en zonder afbreuk te doen aan het gebruik van een coronabewijs waar gepast, vindt de EDPS dat er geen juridische basis voor EU-instanties is om een vaccinatiebewijs van individuen te eisen."

Het analyseren van geaggregeerde geanonimiseerde vaccinatiegegevens is volgens de EDPS mogelijk een essentiële eerste stap die instanties moeten nemen voordat meer privacy-invasieve maatregelen worden overwogen. Het verwerken van testgegevens is alleen gerechtvaardigd in bepaalde omgevingen waar het risico aan blootstelling door het personeel bijzonder hoog is en de werkomgeving het onmogelijk maakt om minder vergaande maatregelen te nemen.

Ook het overwegen om een coronatoegangsbewijs te verplichten kan alleen als er eerst naar alternatieve oplossingen is gekeken die een kleinere impact op de privacy van het personeel hebben. EU-instanties die toch met testresultaten en of een coronabewijs aan de slag gaan moeten controleren dat dit wel volgens de regels van de betreffende EU-verordening voor de verwerking van persoonsgegevens gebeurt.

Zo wordt het handmatig controleren van een testresultaat of coronabewijs, zonder verdere registratie of vastlegging, niet als het verwerken van persoonlijke data gezien. Wanneer er met qr-codes wordt gewerkt of de resultaten worden vastgelegd gelden er wel regels uit de EU-verordening.