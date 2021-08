Facebook voorziet gesprekken in Messenger van end-to-end encryptie

Facebook heeft chatapp Messenger van een nieuwe feature voorzien waardoor gebruikers ervoor kunnen kiezen om ook gesprekken voortaan end-to-end versleuteld te voeren. Eén-op-één berichten binnen de chatapp werden al sinds 2016 op deze manier versleuteld verstuurd. Dat heeft het techbedrijf via de eigen website bekendgemaakt.

Volgens Facebook is het aantal audio- en videogesprekken het afgelopen jaar sterk toegenomen, met meer dan 150 miljoen gesprekken per dag via Messenger. Door end-to-end encryptie is de inhoud van gesprekken en berichten alleen toegankelijk voor afzender en ontvanger. "Dit houdt in dat niemand, waaronder Facebook, kan zien of luisteren naar wat er is gezegd", zegt Ruth Kricheli van Facebook. Gebruikers moeten end-to-end encryptie voor gesprekken wel zelf inschakelen.

Facebook zal binnenkort ook starten met het testen versleutelde groepschats en -berichten in Messenger voor vrienden en familie die al met elkaar aan het chatten zijn of al met elkaar verbonden zijn. Verder wordt er een test gestart met end-to-end encryptie voor privéberichten binnen Instagram. Deze test vindt plaats met volwassenen in bepaalde landen.