95 procent bij huisarts gevaccineerde mensen deelt data met centrale database

Eerder stelde RIVM dat gegevens van tenminste 95 procent van de gevaccineerden in de centrale database moet komen om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de vaccinatiegraad en de effectiviteit van vaccins, om zo bijvoorbeeld de vaccinatiestrategie bij te sturen.

Huh? Waarom is gepersonaliseerde data nodig om hier een uitspraak over te doen? Het enige dat je wilt weten is een leeftijdscategorie en een globale lokatie + gebruikte vaccin om hier uitspraken over te kunnen doen (om vaccinatiegraad in bepaalde wijken kunnen bepalen icm vaccinatiegraad onder leeftijdscategorieen). Volgens mij heb je daar verder geen NAW gegevens e.d. voor nodig die nu wel worden opgeslagen.