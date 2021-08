Colonial Pipeline waarschuwt voor datalek na ransomware-aanval

De Colonial Pipeline Company heeft bijna zesduizend mensen gewaarschuwd voor een datalek nadat criminelen eerder dit jaar toegang tot hun persoonlijke gegevens kregen. De data werd gestolen bij de ransomware-aanval in mei. Volgens de brief aan gedupeerde personen hebben aanvallers op 6 mei persoonlijke informatie buitgemaakt, zoals naam, contactgegevens, geboortedatum, social-securitynummer, rijbewijsnummer en gezondheidsgerelateerde informatie.

De in totaal 5810 getroffen personen kunnen vanwege het datalek een jaar lang kosteloos hun krediet laten monitoren. De criminelen achter de aanval wisten volgens een securitybedrijf dat het incident onderzocht door middel van een gelekt vpn-wachtwoord binnen te komen. Vanwege de aanval besloot het bedrijf de grootste brandstofpijplijn in de Verenigde Staten uit te schakelen.

Alleen de administratiesystemen waren echter door de ransomware getroffen en verschillende bronnen lieten weten dat de beslissing om de brandstofpijplijn uit te schakelen was genomen vanwege zorgen over de mogelijkheid om te kunnen blijven factureren. Vanwege de uitval werd in verschillende staten de noodtoestand afgekondigd en ontstonden er tekorten bij duizenden tankstations. Colonial betaalde de aanvallers uiteindelijk 4,4 miljoen dollar losgeld.