T-Mobile bevestigt "ongeautoriseerde toegang" tot gegevens

Telecomgigant T-Mobile heeft bevestigd dat een aanvaller "ongeautoriseerde toegang" tot data van het bedrijf heeft gekregen, maar of het om persoonsgegevens van klanten gaat is nog altijd onbekend. Dit weekend meldde Vice Magazine dat op internet de gegevens van honderd miljoen Amerikaanse T-Mobile-klanten te koop werden aangeboden. Het zou gaan om social-securitynummers, telefoonnummers, namen, adresgegevens, unieke IMEI-nummers en rijbewijsinformatie.

In een verklaring laat T-Mobile nu weten dat er ongeautoriseerde toegang tot "sommige T-Mobile-data" heeft plaatsgevonden. Er is nog niet vastgesteld dat het ook om persoonlijk klantgegevens gaat. Wel stelt de telecomaanbieder dat de manier waarop de aanvaller toegang tot de gegevens kreeg is afgesloten. Details worden echter niet gegeven. Afsluitend meldt T-Mobile dat het onderzoek enige tijd in beslag zal nemen en het tot die tijd de berichtgeving in de media dat het om honderd miljoen klanten gaat niet kan bevestigen.