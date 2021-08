Australische overheid roept op tot het maken van back-ups

De Australische overheid heeft bedrijven, burgers en organisaties in het land opgeroepen om back-ups van hun gegevens te maken, aangezien dit een belangrijke bescherming tegen ransomware is. "Back-ups zijn één van de beste manieren om weerstand tegen ransomware op te bouwen, waardoor het veel lastiger voor cybercriminelen wordt om Australiërs af te persen", zegt Andrew Hastie, onderminister van Defensie.

Het Australische Cyber Security Centre ontvangt steeds meer meldingen van ransomware-incidenten. "Het geregeld maken van back-ups en die buiten je netwerk opslaan op een usb-stick of in de cloud maakt het sneller en eenvoudiger om belangrijke bestanden te herstellen mochten ze worden verloren, gestolen of gecompromitteerd", stelt Hastie.

"In het geval van ransomware kan het niet mogelijk zijn om zonder offline back-ups je data te herstellen en je bedrijf en projecten weer up en running te krijgen", gaat de onderminister verder. "Je persoonlijke en privé-informatie, gezondheidsinformatie, financiën en foto's, lopen risico als ze niet regelmatig op een veilige plek worden geback-upt."