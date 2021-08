Amerikaanse ziekenhuizen annuleren operaties wegens ransomware-aanval

Tientallen Amerikaanse ziekenhuizen hebben wegens een ransomware-aanval operaties geannuleerd en ambulances omgeleid. De ziekenhuizen zijn onderdeel van Memorial Health System, dat 64 klinieken en ziekenhuizen telt. Vanwege de aanval werden gisteren alle urgente operaties geannuleerd, alsmede alle röntgenonderzoeken. Patiënten die een afspraak hebben staan wordt aangeraden voordat ze langskomen eerst te bellen.

De zorgverlener laat in een reactie weten dat voor zover bekend er geen gegevens van patiënten of medewerkers zijn buitgemaakt en het onderzoek naar de aanval en het herstellen van systemen nog gaande is. Het omleiden van ambulances zal net zolang plaatsvinden totdat de systemen weer zijn hersteld.

Tijdens een persconferentie liet de ceo van Memorial Health System weten dat er wordt samengewerkt met de FBI en er hopelijk vandaag meer bekend over de aanval wordt, zo meldt The Parkersburg News and Sentinel. Vanwege de aanval zijn bepaalde applicaties voor patiënten niet toegankelijk.