Gelre ziekenhuizen meldt inbraak op e-mailaccount van medewerker

Een aanvaller heeft toegang gekregen tot het e-mailaccount van een medewerker van Gelre ziekenhuizen, dat vestigingen in Apeldoorn en Zutphen heeft. Dat heeft Gelre ziekenhuizen via de eigen website bekendgemaakt. Volgens de organisatie zijn er vanuit het account geen gegevens verzonden of gedownload. "Maar het is niet met zekerheid uit te sluiten dat de hacker mailberichten met persoonsgegevens heeft ingezien, de kans daarop is echter klein."

De ziekenhuisorganisatie stelt dat er drie weken lang is geprobeerd om op de ict-omgeving in te breken. Om wat voor aanvallen het precies gaat wordt niet vermeld. Ook is onduidelijk hoe er toegang is verkregen tot het e-mailaccount. Security.NL heeft Gelre ziekenhuizen om verdere informatie gevraagd. De organisatie heeft inmiddels melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens en zegt maatregelen te hebben getroffen om herhaling te voorkomen.

In 2018 waarschuwde Gelre ziekenhuizen patiënten nog voor een datalek nadat een medewerker het slachtoffer van een phishingaanval was geworden. De medewerker trapte in een phishingmail waardoor inloggegevens in handen van een aanvaller kwamen, die zo toegang tot het e-mailaccount kreeg. E-mails in het e-mailaccount van de medewerker bevatten patiëntengegevens zoals naam en patiëntennummer.