De Jonge wil gele boekje niet als vaccinatiebewijs voor corona erkennen

Demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid wil het gele boekje niet als geldig vaccinatiebewijs voor corona erkennen, zoals in Duitsland het geval is. Dat heeft de minister laten weten op Kamervragen van D66 en de PvdA. Volgens de minister is het gele boekje alleen een geldig certificaat voor gele koorts en heeft het boekje voor andere vaccinaties geen officiële status.

"Landen mogen ten aanzien van andere vaccinaties zelf bepalen welke eisen zij stellen aan een vaccinatiebewijs/certificaat en wat zij hiervoor accepteren; veelal komt dit tot nu toe overeen met hetgeen opgenomen wordt in de registratie pagina’s van het gele boekje, maar dit hoeft niet. Het gaat in feite om de data in het boekje en niet om het boekje zelf", stelt De Jonge.

D66-Kamerlid Paternotte en PvdA-Kamerlid Kuiken wilden weten of het klopt dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aanbeveelt om, ongeacht de technische ontwikkelingen, analoge bewijzen, zoals het gele boekje, te gebruiken voor de registraties van vaccinaties en wat de reden van de minister is om dit niet te doen.

"Het DCC (digitaal corona certificaat) en het coronatoegangsbewijs bieden ook de mogelijkheid om een papieren/analoge versie te downloaden/printen. Op die manier is er naast de digitale app ook altijd een papieren variant beschikbaar. Dit bewijs bevat dezelfde informatie, en meer, dan opgenomen wordt in het gele boekje. Dit bewijs kan ook in het gele boekje bewaard worden. De EU en Nederland voldoen daarmee aan het advies van de WHO", antwoordt de minister daarop.

Paternotte en Kuiken vroegen daarnaast of het klopt dat andere Europese landen, zoals Duitsland, het gele boekje wel als vaccinatiebewijs erkennen, en of het klopt dat in Duitsland analoog zelfs leidend is en digitaal alleen als men dat wil. "Klopt het dat Duitsland benadrukt dat er geen centrale registratie komt", wilden de Kamerleden verder weten.

Volgens De Jonge zijn er nog geen internationale standaarden waaraan een vaccinatiebewijs/certificaat voor overige vaccinaties, zoals tegen het coronavirus, moet voldoen. "Landen mogen ten aanzien van andere vaccinaties dan gele koorts zelf bepalen welke eisen zij stellen aan een vaccinatiebewijs/certificaat en wat zij hiervoor accepteren, veelal komt dit tot nu toe overeen met hetgeen opgenomen wordt in het gele boekje", reageert de minister.

"In Duitsland wordt inderdaad het gele boekje als vaccinatiebewijs erkend", bevestigt De Jonge. "Daarnaast kan iedereen die gevaccineerd is aanvullend een digitaal vaccinatiebewijs (DCC) verkrijgen. Er is in Duitsland op dit moment geen centraal vaccinatieregister voorzien."

Afsluitend waren Kuiken en Paternotte benieuwd of het voor het inreizen van landen die niet met qr-codes werken niet vanzelfsprekend is om ook voor coronavaccinaties het gele boekje te hanteren. "Het DCC heeft ook een papieren variant. Hierop staan alle gegevens, zodat de gegevens ook zonder qr-code gelezen kunnen worden", antwoordt de minister daarop.