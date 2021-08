Politiekorps Dallas verliest terabytes aan politiegegevens tijdens datamigratie

Het politiekorps van de Amerikaanse stad Dallas is tijdens een datamigratie terabytes aan politiegegevens verloren, waaronder data die in verschillende strafzaken werd gebruikt. Dat heeft de procureur-generaal van Dallas County bekendgemaakt (pdf). De datamigratie vond eerder dit jaar plaats. Pas in augustus werd de procureur-generaal ingelicht dat er bij deze migratie gegevens verloren zijn gegaan.

In totaal werd er 22 terabyte aan politiedata verwijderd, waarvan er veertien terabyte kon worden hersteld. Zo'n acht terabyte aan gegevens is nog altijd weg en zal zo nu wordt aangenomen niet meer te herstellen zijn. Het ging om afbeeldingen, videobeelden, audio en notities die naar een gedeelde map waren geplaatst om vervolgens in de cloud te worden opgeslagen.

Het verwijderen van de data deed zich voor toen een it-medewerker van de stad bezig was met het migreren van data naar een server en zich daarbij niet aan de vastgestelde procedures hield, wat tot het verwijderen van de data leidde, aldus de stad. Dankzij metadata, zoals bestandsnamen, weet de stad welke gegevens verloren zijn gegaan, zo laat NBC weten.

Er wordt nu onderzocht hoeveel strafzaken door het dataverlies zijn getroffen. The Dallas Morning News meldt dat een verdachte in een moordzaak vanwege de verwijderde gegevens zijn zaak in vrijheid mag afwachten. Het is op dit moment onbekend of de data van deze verdachte ook verloren is gegaan. Wel was de openbaar aanklager afgelopen donderdag niet klaar voor de rechtszaak.

De stad heeft inmiddels verschillende maatregelen doorgevoerd om herhaling te voorkomen. Zo is er nu een proces geïmplementeerd dat erbij de migratie van data voortaan twee personen aanwezig moeten zijn. Daarnaast is de configuratie van het opslagsysteem aangepast zodat verwijderde bestanden pas na twee weken permanent worden verwijderd.