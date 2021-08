AP waarschuwt voor privacyrisico's bij gebruik Meld een Vermoeden-app

Er kunnen zich "grote privacyrisico's" voordoen wanneer gemeenten tips gebruiken die via de Meld een Vermoeden-app worden ingestuurd, zo waarschuwt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) tegenover het Financieele Dagblad. Meld een Vermoeden is een platform dat naar eigen zeggen verbindingen legt tussen data-analyses en verbindingen in de wijk. "Dit om criminelen beter in beeld te krijgen en criminele geldstromen op te sporen".

Via de bijbehorende app kunnen bewoners en ondernemers al dan niet anoniem meldingen of signalen insturen over bijvoorbeeld ondermijning, illegale bewoning of andere misstanden in een gebied. Inmiddels zouden zo'n dertig gemeenten met het platform experimenteren. "Als een gemeente een systeem inzet waar burgers "zachte vermoedens" van criminele zaken kunnen melden, kleven daar grote privacyrisico's aan', aldus de AP.

Volgens de privacytoezichthouder neemt een gemeente hiermee in feite een taak over van de politie. "De vraag is waarom de gemeente dat überhaupt wil doen." Daarnaast zijn bij de politie allerlei waarborgen ingebouwd om gegevens te beschermen en kunnen mensen zich tegen beschuldigingen verweren, zo stelt de Autoriteit Persoonsgegevens verder, die benadrukt dat gemeenten er goed over moeten nadenken voor ze een dergelijk systeem inzetten.

Viresh Jagesser, ceo van Meld een Vermoeden, stelt dat gemeenten meer gegevens mogen verzamelen dan ze denken. "Maar de privacyambtenaar zegt vaak dat de wet onduidelijk is. Dan wordt geadviseerd om er voor de zekerheid maar niet aan te beginnen."