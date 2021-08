Overheid zoekt bedrijven voor test met delen van dreigingsinformatie

De overheid gaat later dit jaar via een nieuwe informatiedienst specifieke kwetsbaarheids- en dreigingsinformatie met niet-vitale Nederlandse bedrijven delen en zoekt nu veertig bedrijven die de dienst al willen testen. De dienst moet bedrijven weerbaarder maken tegen toenemende cyberdreigingen zoals ransomware.

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) heeft onder de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) als primaire taak om vitale aanbieders en Rijksoverheidsorganisaties in het geval van dreigingen en incidenten met betrekking tot hun netwerk- en informatiesystemen te informeren, adviseren en indien nodig bij te staan. Zowel vanuit de Tweede Kamer als de Cyber Security Raad werd opgeroepen om ook niet-vitale bedrijven te informeren.

Dat zal onder andere gebeuren via het Digital Trust Center (DTC) van het ministerie van Economische Zaken. Vanuit het DTC wordt nu voornamelijk algemene informatie gegeven. "Vanwege toenemende dreigingen, dat onderstreept wordt door de bovengenoemde druk, is er echter een dringend belang om verdere stappen te zetten om ondernemend Nederland te informeren over specifieke digitale dreigingen en kwetsbaarheden", liet demissionair staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken in juni weten.

In aanloop naar de lancering van de DTC informatiedienst start het Digital Trust Center met een pilot om de effectiviteit van de dienst in de praktijk te toetsen. Voor deze test worden nu veertig niet-vitale bedrijven gezocht. Tijdens de pilot zal het DTC de bedrijfsgegevens van de deelnemende bedrijven, zoals ip-adressen, controleren op bij het DTC bekende dreigingsinformatie of kwetsbaarheden. Deze informatie ontvangt het DTC van partners zoals het NCSC.

Wanneer er een match is met de gegevens van het DTC wordt de pilotdeelnemer op de hoogte gesteld van deze specifieke dreiging. Bij deze waarschuwing zal ook worden aangegeven wat eventuele vervolgacties kunnen zijn. Het is vervolgens aan de pilotdeelnemer zelf om te bepalen hoe er aan het advies opvolging wordt gegeven.