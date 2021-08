Privacytoezichthouder Hamburg waarschuwt deelstaat voor gebruik Zoom

De privacytoezichthouder van Hamburg heeft de eigen deelstaat gewaarschuwd voor het gebruik van videobelsoftware Zoom. Volgens Der Hamburger Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit is het gebruik van de on-demand versie van Zoom in strijd met de AVG, aangezien hierbij persoonlijke data naar de Verenigde Staten wordt gestuurd.

Volgens de privacytoezichthouder zijn persoonsgegevens in de VS onvoldoende beschermd, waarbij wordt gewezen naar een eerdere uitspraak van het Europees Hof van Justitie. "Een gegevensoverdracht is daarom alleen mogelijk onder zeer strikte voorwaarden, die niet beschikbaar zijn wanneer de kanselarij van de Senaat van plan is om Zoom te gebruiken", zo stelt de toezichthouder.

Die voegt toe dat de Europese databeschermingscommissie eisen heeft opgesteld voor het uitwisselen van persoonlijke data naar een land zoals de VS. Uit informatie van de kanselarij van de Hamburgse Senaat over het gebruik van Zoom blijkt dat er niet aan deze eisen wordt voldaan. "Zeker publieke instanties horen zich aan de wet te houden. Het is daarom betreurenswaardig dat een dergelijke formele stap moet worden genomen", zegt Ulrich Kühn, de Hamburgse commissaris voor databescherming.

Volgens Kühn zijn er alternatieven beschikbaar die wel aan de regels voldoen. "Het is daarom onbegrijpelijk dat de kanselarij blijft staan op een aanvullend en juridisch zeer problematisch systeem." De privacytoezichthouder heeft vooralsnog geen plannen voor verdere stappen.