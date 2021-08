Cook: techbedrijven moeten na privacyschendingen vertrouwen terugwinnen

Techbedrijven hebben het vertrouwen van gebruikers door allerlei privacyschendingen geschaad en moeten dat nu terugwinnen, zo stelt Apple-topman Tim Cook. Volgens de directeur van Apple beschouwen veel meer mensen de schending van hun privacy tegenwoordig als een groot probleem.

"Tien jaar geleden was privacy een nicheprobleem. Tegenwoordig is het één van de grote problemen waar mensen aan denken, omdat mensen weten dat het web in een surveillancetool is veranderd, en dat het maken van gedetailleerde profielen van personen veel verder gaat dan acceptabel is", aldus Cook tegenover de Australian Financial Review.

De Apple-topman merkt op dat technologie alleen werkt als mensen het vertrouwen. In sommige gevallen hebben techbedrijven het vertrouwen van gebruikers geschaad. "Het is aan ons allemaal om dat vertrouwen terug te winnen", gaat Cook verder.

Hij waarschuwt ook voor het gevaar wanneer techbedrijven backdoors toevoegen, aangezien iedereen die backdoor dan kan gebruiken. "Dus moet je ervoor zorgen dat het systeem zelf robuust en duurzaam is, anders kun je in de securitywereld zien wat er zal gebeuren. Elke dag lees je over datalekken of ransomware."

Apple kreeg de afgelopen weken zelf felle kritiek te verduren vanwege het plan om de toestellen van Amerikaanse gebruikers, wanneer die afbeeldingen naar iCloud Photos uploaden, op kindermisbruik te controleren. In het interview met de Australian Financial Review gaat Cook daar niet op in.