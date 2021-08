JPMorgan Chase Bank waarschuwt voor datalek met rekeninggegevens

De Amerikaanse bank JPMorgan Chase heeft klanten gewaarschuwd voor een datalek waarbij hun rekeninggegevens en rekeningafschriften mogelijk door andere klanten zijn ingezien (pdf). Volgens de bank zorgde een "technisch probleem" ervoor dat klanten met "soortgelijke persoonlijke informatie" de rekeninginformatie van klanten op Chase.com of binnen de Chase-app konden zien. Het gaat dan om transacties, namen en rekeningnummers.

Ook kan het zijn dat deze andere klanten rekeningafschriften van de getroffen klanten ontvingen. Voor zover bekend zijn er geen aanwijzingen dat er misbruik van de rekeninginformatie is gemaakt. Hoeveel klanten precies zijn gedupeerd is onbekend. Tevens worden er geen verdere details over het technische probleem gegeven. JPMorgan Chase biedt getroffen klanten de mogelijkheid om een jaar lang kosteloos hun krediet te laten monitoren. In dit geval worden klanten gewaarschuwd als er iets aan hun kredietinformatie veranderd.