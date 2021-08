Google: toename van bevelen om gebruikers op basis van locatiedata te identificeren

De Amerikaanse autoriteiten vragen Google steeds vaker om gebruikers op basis van hun locatiegegevens te identificeren, zo heeft het techbedrijf zelf in een nieuw document bekendgemaakt (pdf). De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF wil dat Google deze zogeheten "geofence warrants" niet meer inwilligt.

Ontving Google in 2018 nog 982 geofence warrants, in 2019 was dit al gestegen naar bijna 8400 en vorig jaar ging het om 11.500 van dergelijke bevelen. Google verzamelt allerlei informatie over de locatie waar gebruikers zijn. Dit wordt onder andere voor advertenties gebruikt. Via een geofence warrant vragen de autoriteiten aan Google om alle gebruikers te identificeren die binnen een bepaalde tijd binnen een bepaald gebied waren. Vervolgens gebruiken de autoriteiten de door Google verstrekte telefoonnummers en andere informatie voor verder onderzoek.

De EFF heeft felle kritiek op deze werkwijze, omdat ook onschuldige mensen op deze manier onderdeel van een onderzoek worden. De burgerrechtenbeweging noemt de bevelen zelfs ongrondwettelijk. "Deze bevelen zijn een verloochening van de garantie van het vierde amendement, omdat ze bij ontwerp ook mensen betrekken die helemaal niets te maken hebben met het onderzochte misdrijf."

"Zoals met alle zoekbevelen en dataverzoeken willen we de privacy van onze gebruikers beschermen terwijl we tegelijkertijd het noodzakelijke werk van opsporingsdiensten ondersteunen", aldus Google. De EFF stelt dat Google soms bezwaar maakt, maar in de meeste gevallen de gevraagde data aan de autoriteiten verstrekt.

Volgens de EFF weten veel mensen niet hoe en wanneer Google locatiegegevens verzamelt en opslaat. De burgerrechtenbeweging wil daarom dat Google beter het eigen beleid en werkwijze uitlegt aan gebruikers, geen data meer verwerkt wanneer er niet via een opt-in toestemming is gegeven en de hoeveelheid data die het verzamelt beperkt. Tevens moet Google opgeslagen data verwijderen die gebruikers niet langer nodig hebben en moeten gebruikers eenvoudig zelf hun data kunnen verwijderen.