Systemen mbo-school ROC Mondriaan ontoegankelijk na inbraak

Op verschillende locaties van mbo-school ROC Mondriaan zijn systemen na een inbraak niet meer toegankelijk voor medewerkers en studenten. Details over wat er zich precies heeft voorgedaan ontbreken echter. Via de eigen website meldt ROC Mondriaan dat er een forensisch onderzoek is gestart om de omvang van het probleem in kaart te brengen en sporen veilig te stellen.

"Daarnaast bekijken de experts hoe ROC Mondriaan zo veilig en snel als verantwoord is, de systemen weer toegankelijk kan maken", aldus de school, die inmiddels melding heeft gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tevens zal er aangifte bij de politie worden gedaan.

"Het liefste zouden we nu meer vertellen, maar de komende uren en dagen moet eerst het onderzoek opheldering geven. We zetten alles op alles zodat het onderwijs vanaf volgende week kan starten. Dat zal mogelijk wel in aangepaste vorm zijn, want het is op dit moment onzeker of het onderwijs kan rekenen op ondersteuning van de nodige systemen en applicaties", zegt Harry de Bruijn van het ROC Mondriaan.

Mondriaan biedt circa 240 mbo-opleidingen aan. Daarnaast verzorgt het onderwijs en educatie voor volwassenen. De onderwijsinstelling organiseert het onderwijs op 26 scholen in Den Haag, Delft, Leiden en Naaldwijk. In totaal telt ROC Mondriaan twintigduizend studenten en meer dan 2100 medewerkers.