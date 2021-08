Criminelen stelen via e-mailfraude 2,3 miljoen dollar van Amerikaanse stad

Criminelen zijn erin geslaagd om door middel van e-mailfraude 2,3 miljoen dollar van het Amerikaanse stadje Peterborough te stelen, zo heeft het stadsbestuur bekendgemaakt. Eind juli werd duidelijk dat het regionale schooldistrict de maandelijkse 1,2 miljoen dollar niet had ontvangen. Uit het onderzoek dat volgde bleek dat de stad was opgelicht.

Oplichters hadden e-mails verstuurd en vervalste documenten gebruikt die van het schooldistrict afkomstig leken. Daardoor werd de 1,2 miljoen dollar naar de verkeerde rekening overgemaakt. Terwijl het onderzoek nog gaande was werd op 18 augustus duidelijk dat twee andere transacties, ter waarde van 1,1 miljoen dollar en bedoeld voor een bouwbedrijf, op dezelfde manier naar een rekening van de oplichters waren overgemaakt.

De stad laat weten dat de eigen financiële medewerkers die het geld overmaakten niet van een misdrijf worden verdacht, maar dat ze zolang het onderzoek nog gaande is met verlof zijn. Het is nog onduidelijk of de schade die de stad heeft geleden door de verzekering wordt gedekt. Vanwege de diefstal worden alle procedures en beleid rond elektronische transacties herzien.