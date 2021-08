Aansluiten van Steelseries-muis kan lokale gebruiker systeemrechten geven

Het aansluiten van een muis, toetsenbord of headset van fabrikant SteelSeries op een Windows 10-computer maakt het mogelijk voor een lokale gebruiker om systeemrechten te krijgen, zo ontdekte onderzoeker Lawrence Amer. De kwetsbaarheid lijkt erg veel op het beveiligingslek dat recentelijk met de software-installatie van hardwarefabrikant Razer werd ontdekt.

Wanneer een Steelseries-apparaat op een computer wordt aangesloten zal Windows automatisch de SteelSeries GG-software downloaden, waarmee het betreffende apparaat is te configureren. Tijdens de installatie van de software is het mogelijk om op een link te klikken met meer informatie over de licentieovereenkomst. Deze link wordt wordt met systeemrechten geopend. Vervolgens is het mogelijk om de betreffende informatiepagina op te slaan. Vanuit het dialoogvenster kan de lokale gebruiker een command-venster starten waarbij hij systeemrechten heeft.

De aanval is ook zonder SteelSeries-apparaat uit te voeren. Onderzoeker István Tóth gebruikte zijn USBgadget-generator waardoor hij zijn Androidtelefoon als SteelSeries-toetsenbord kon laten voordoen.

In een reactie tegenover Tom's Guide laat SteelSeries weten dat het besloten heeft om de automatische start van het installatieprogramma bij het aansluiten van een nieuw apparaat proactief uit te schakelen. In de tussentijd wordt er aan een update gewerkt die "snel" zou moeten verschijnen. Een exacte datum is nog niet bekend.