AP wil dat Kamer van Koophandel woonadressen zzp'ers afschermt

De Kamer van Koophandel (KvK) zou de woonadressen van zzp'ers in het Handelsregister moeten afschermen en alleen beschikbaar maken voor bepaalde doelgroepen, zoals advocaten, notarissen en deurwaarders. Dat adviseert de Autoriteit Persoonsgegevens in een brief aan demissionair staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken.

Op dit moment zijn de woonadressen van zzp'ers voor iedereen te raadplegen in het Handelsregister van de KvK. Dit kan leiden tot allerlei overlast, zoals stalking en bedreigingen. Volgens de privacytoezichthouder is erop dit moment geen noodzaak voor het openbaar maken van adressen van zzp’ers via het Handelsregister.

Het register is bedoeld om rechtszekerheid te garanderen, zodat mensen en bedrijven kunnen opzoeken of de persoon met wie ze zaken doen ook bevoegd is om namens het betreffende bedrijf te spreken. Dat is bij zzp'ers niet aan de orde, aangezien die hun eigen bedrijf zijn en verder niemand vertegenwoordigen. Daarnaast zijn bedrijven verplicht om op iedere factuur hun adres te vermelden.

Daarom vindt de Autoriteit Persoonsgegevens dat adressen van zzp’ers standaard niet openbaar via het Handelsregister moeten zijn. Alleen bepaalde beroepsgroepen en instanties, zoals advocaten, notarissen en deurwaarders, zouden er toegang toe moeten hebben, en anderen die echt toegang moeten krijgen, zoals journalisten in sommige gevallen.

"Je zal maar zzp'er zijn in de psychiatrie, en bang zijn dat een cliënt je thuis opzoekt", zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. "Of last hebben van een ex-partner, en constant in je achterhoofd hebben dat hij of zij zo kan vinden waar je nu woont. En het is toch onacceptabel als een journalist of activist denkt: ik publiceer dit artikel niet, want ik word al bedreigd en straks staan ze bij mij voor de deur. Daarnaast is er het risico dat zzp'ers slachtoffer worden van bijvoorbeeld identiteitsfraude aan de hand van persoonsgegevens uit het Handelsregister."

Update

De Kamer van Koophandel laat in een reactie aan Security.NL het volgende weten: "KvK is een uitvoeringsinstantie die de Handelsregisterwet uitvoert in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Pas na een eventuele aanpassing van de wet door Economische Zaken volgt KvK de nieuwe procedure. KvK kan dus niet zelf besluiten om de woonadressen af te schermen. Hiervoor is dus een wetswijziging nodig."