"Google betaalt Apple 15 miljard dollar om standaardzoekmachine in iOS te zijn"

Google betaalt Apple dit jaar naar schatting vijftien miljard dollar om de standaardzoekmachine in iOS te zijn, zo stelt Toni Sacconaghi, analist van Bernstein Research. Vorig jaar zou Google nog tien miljard hebben neergelegd, wat meer is dan de acht miljard dollar die eerder werd geschat. Voor 2022 zou Google zelfs tussen de 18 miljard en 20 miljard dollar kwijt zijn, zo melden StreetInsider en Philip Elmer-DeWitt.

Volgens Sacconaghi betaalt Google deze bedragen om ervoor te zorgen dat het niet wordt overboden door Microsoft. "Op dit moment is Google de populairste zoekmachine. We ondersteunen Google, maar hebben ook ingebouwde ondersteuning voor DuckDuckGo en hebben recentelijk support voor Ecosia toegevoegd", zo liet Apples Jane Horvat eerder dit jaar tijdens de CPDP-conferentie weten. Naast een overeenkomst met Apple heeft Google ook een soortgelijke deal met Mozilla gesloten om de standaardzoekmachine in Firefox te zijn.