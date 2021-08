ROC Mondriaan: aanval heeft geen impact op eerder behaalde cijfers

De aanval op systemen van scholengemeenschap ROC Mondriaan heeft geen gevolgen voor eerder behaalde diploma’s, cijfers en resultaten. Deze gegevens zijn namelijk opgeslagen in een extern systeem dat buiten Mondriaan wordt gehost. Dat heeft de onderwijsinstelling bekendgemaakt. Het is nog altijd onbekend of er persoonsgegevens van studenten en medewerkers zijn gestolen of andere data is buitgemaakt.

Vanwege de aanval zal de eerste dag van het nieuwe schooljaar in aangepaste vorm plaatsvinden. "Omdat de docenten geen gebruik kunnen maken van de techniek en applicaties", aldus ROC Mondriaan in een uitleg over de aanval. De scholengemeenschap kreeg na ontdekking van de aanval het advies om alle systemen uit te schakelen. Iets wat gevolgen heeft voor het verstrekken van de lesroosters, aangezien ook deze systemen zijn uitgeschakeld.

"Onze 27 scholen denken na over een aangepast programma", zegt een woordvoerder tegenover Omroep West. "We kunnen minder een beroep doen op de computersystemen die we bij de lessen gebruiken, dus daar moeten we iets anders voor verzinnen." In totaal telt ROC Mondriaan twintigduizend studenten en meer dan 2100 medewerkers.