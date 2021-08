Snowden: Apple heeft oorlog verklaard aan privacy van gebruikers

Ik ben absoluut geen complot denker,

Maar ik ben bang dat Snowden wel een punt heeft.

Het punt is niet zozeer dat Apple mijn foto's zou kunnen scannen of materiaal wat volgens de wet verboden is.

Maar meer het idee dat het een soort backdoor is waar ik geen inzicht en controle op kan uitoefenen.

Alleen denk ik dat ieder wel denkend mens begrijpt, dat mensen die dergelijk materiaal hebben dit op heel andere manieren opslaan en verwerken. Kijkend naar de informatie uit een van Alberto Stegemans afleveringen.

Daarnaast vind ik dat dit tegen onze rechtsstaat in gaat.

Zover mij bekend ben je onschuldig totdat het tegendeel bewezen is in NL.

En zo'n dienst installeren zegt eigenlijk dat de overheid/instanties je per definitie als zien als potentieel verdachte.



Ik hoop van harte dat de EU hier een stokje voor zal steken.