FBI deelt technische details over Hive-ransomware

De FBI heeft technische details over de Hive-ransomware gedeeld, die vanwege gebruikte tactieken en technieken volgens de opsporingsdienst voor "grote uitdagingen" kan zorgen (pdf). Om toegang tot organisaties te krijgen maken de aanvallers achter de ransomware gebruik van malafide e-mailbijlagen. Vervolgens wordt het remote desktop protocol (RDP) gebruikt om zich lateraal door het netwerk te bewegen.

Nadat het netwerk is gecompromitteerd schakelen de aanvallers processen van antivirus- en back-upsoftware uit. Vervolgens wordt aanwezige data gestolen, waarna bestanden worden versleuteld. Via een live chat kunnen slachtoffers in contact met de aanvallers komen om hun bestanden terug te krijgen. Ook hebben slachtoffers laten weten dat ze door de aanvallers zijn gebeld.

Slachtoffers krijgen tussen de twee en zes dagen om het gevraagde losgeld te betalen, maar op verzoek van getroffen bedrijven hebben de aanvallers de deadline verlengd. Wanneer slachtoffers niet betalen dreigen de aanvallers gestolen data openbaar te maken. De FBI heeft verschillende Indicators of Compromise gedeeld waarmee organisaties de ransomware kunnen detecteren.