Microsoft waarschuwt duizenden klanten voor kritiek lek in Azure Cosmos DB

Microsoft heeft duizenden klanten gewaarschuwd voor een kritieke kwetsbaarheid in Azure Cosmos DB waardoor aanvallers toegang tot databases konden krijgen. Cosmos DB is een databaseplatform dat onderdeel van Microsofts Azure-clouddienst is. Het wordt door allerlei bedrijven gebruikt voor de opslag van grote hoeveelheden data, waaronder Fortune 500-bedrijven gebruikt. Coca-Cola, Exxon-Mobil en Citrix maken gebruik van Cosmos DB.

Onderzoekers van securitybedrijf Wiz ontdekten dat het mogelijk was om volledige toegang tot de databases van Cosmos DB-klanten te krijgen. In 2019 voegde Microsoft een feature toe genaamd Jupyter Notebook waarmee klanten hun data kunnen visualiseren. De feature werd in februari van dit jaar voor alle klanten standaard ingeschakeld. Een aantal misconfiguraties in de notebook-feature maakten het mogelijk om toegang tot de notebooks van andere klanten te krijgen.

Zo was het mogelijk om de primaire keys van de betreffende Cosmos DB te bemachtigen en andere "secrets", waaronder toegangstokens. Met deze informatie was het vervolgens mogelijk om volledige beheerderstoegang tot alle data in de Cosmos DB-accounts te krijgen en de database te lezen, schrijven of verwijderen. Wiz waarschuwde Microsoft, waarna de kwetsbare notebook-feature binnen 48 uur werd uitgeschakeld.

Microsoft waarschuwde klanten en adviseerde hen om hun keys te wijzigen, aangezien die door aanvallers gecompromitteerd kunnen zijn. Zolang deze keys niet zijn gewijzigd kan een aanvaller daarmee toegang tot de database krijgen. Wiz laat weten dat Microsoft alleen klanten heeft ingelicht die tijdens de onderzoeksperiode risico liepen. Het securitybedrijf denkt dat veel meer Cosmos DB-klanten gevaar lopen, aangezien de kwetsbaarheid zeker maanden en mogelijk jaren aanwezig was. Technische details over de kwetsbaarheid zullen op een later moment bekend worden gemaakt.