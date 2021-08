Politie houdt verdachten aan in grote cybercrimezaak Noord-Nederland

De politie heeft vorige week in een grote cybercrimezaak in Noord-Nederland twee verdachten aangehouden die ervan worden verdacht 75.000 euro aan cryptovaluta te hebben witgewassen dat vermoedelijk via helpdeskfraude is verkregen. In dit onderzoek werden in juli al vier verdachten aangehouden die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan bankhelpdeskfraude, sim-swapping, witwassen en het afnemen van phishingpanels.

Tijdens de doorzoeking in juli werden diverse laptops, telefoons, sieraden, vierduizend euro aan contant geld, een klompje goud en merkkleding in beslag genomen. Verder onderzoek liet zien dat de hoofdverdachte, een 18-jarige man uit Eelderwolde, over 75.000 euro aan cryptovaluta beschikte, dat zeer waarschijnlijk door middel van helpdeskfraude is verkregen.

De verdachten die vorige week werden aangehouden zouden betrokken zijn geweest bij het witwassen van dit geld. Volgens het Openbaar Ministerie is dit echter mislukt en kon politie de cryptovaluta traceren en in beslag nemen.