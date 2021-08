Vrijwilligers maken CovPass-app zonder Google-libraries beschikbaar in F-Droid

Een groep vrijwilligers heeft de Duitse CovPass-app, waarmee gebruikers een digitaal coronacertificaat op hun smartphone kunnen opslaan, zonder Google-libraries beschikbaar gemaakt in de Android-appstore F-Droid. CovPass is ontwikkeld door het Robert Koch Institute (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM. De app was alleen beschikbaar in de officiële appstores van Apple, Huawai en Google.

Volgens het CovPass-supportteam kon de app vanwege beveiligingsredenen en om misbruik te voorkomen niet in andere appstores worden aangeboden. "Deze argumentatie is niet alleen misleidend en verkeerd, zoals we al met andere Corona-apps hebben gezien, maar voorkomt het gebruik van veel Corona-apps voor mensen die privacy en softwarevrijheid op hun telefoons belangrijk vinden", zegt Free Software Foundation Europe (FSFE).

Een groep vrijwilligers heeft de app echter zo aangepast dat die vanaf vandaag in de Android-appstore F-Droid is te vinden. Hiervoor hebben de vrijwilligers verschillende Google-libraries verwijderd. Volgens de FSFE waren deze libraries niet vereist voor het functioneren van de app. "Dit extra werk had voorkomen kunnen worden als de CovPass-ontwikkelaars, die met publieke gelden worden betaald, dergelijke onnodige proprietary libraries vanaf het begin niet hadden toegevoegd", aldus de FSFE.

De stichting stelt ook dat het bedrijf dat CovPass ontwikkelt externe ontwikkelaars niet wilde helpen, wat het lastig voor vrijwilligers maakte om aanpassingen door te voeren. De FSFE is wel positief over de COVID Certificate-app van de Zwitserse overheid, die direct door het ontwikkelteam in F-Droid beschikbaar werd gemaakt. F-Droid controleert naar eigen zeggen waar mogelijk de broncode van aangeboden apps op security- of privacyproblemen.