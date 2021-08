VS gaat officieren van justitie trainen op het gebied van cybersecurity

Het Amerikaanse ministerie van Justitie start een nieuw programma waarbij het officieren van justitie gaat trainen op het gebied van cybersecurity, zodat justitie beter uitgerust is om cyberdreigingen aan te pakken. Zo wordt officieren geleerd hoe ze door staten gesponsorde cyberaanvallen moeten onderzoeken en vervolgen, maar ook zaken als ransomware, transnationale bendes, het gebruik van cryptovaluta, witwassen en criminele infrastructuur komen aan bod.

"Zoals we het afgelopen jaar hebben gezien vormen cyberdreigingen een grote en toenemende dreiging voor onze nationale veiligheid, onze economische veiligheid en persoonlijke veiligheid", zegt plaatsvervangend minister van Justitie Lisa Monaco. "We moeten de volgende generatie aanklagers opleiden met de training en ervaring om de volgende generatie cyberdreigingen te bestrijden." Het opleidingsprogramma zal in totaal drie jaar duren.