Data 1400 ambtenaren provincie Gelderland gestolen bij extern ict-bedrijf

Digitale personeelsdossiers van veertienhonderd ambtenaren van de provincie Gelderland zijn bij een inbraak op de systemen van een extern ict-bedrijf gestolen, zo heeft de provincie vandaag bekendgemaakt. De provincie heeft de samenwerking met het niet nader genoemde ict-bedrijf stopgezet.

"Hackers hebben een fors volume aan digitale data bij het bewuste ict-bedrijf ontvreemd, waaronder de Gelderse gegevens. Nu is achterhaald dat de personeelsdossiers daadwerkelijk zijn gedownload, eerder was dat nog onduidelijk", aldus de provincie. Naast het stopzetten van de samenwerking met het ict-bedrijf zijn alle eerder beschikbaar gestelde gegevens aan het bedrijf vernietigd.

"We werken continu aan het verbeteren van onze informatiebeveiliging. Door deze hack zijn we ons nog meer bewust van onze kwetsbaarheid van het werken met derden. Intern is deze diefstal zeer serieus opgepakt. We staan open voor alle vragen van ons personeel", zegt gedeputeerde Jan Markink. Alle medewerkers zijn inmiddels geïnformeerd. Volgens de provincie zijn er vooralsnog geen signalen dat er gegevens uit de personeelsdossiers openbaar zijn gemaakt.