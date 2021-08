Consumentenbond daagt TikTok voor de rechter vanwege privacyschending

De Consumentenbond en Stichting Take Back Your Privacy (TBYP) hebben TikTok voor de rechter gedaagd omdat het de privacy en consumentenrechten van kinderen zou hebben geschonden. De beide organisaties eisen dat TikTok stopt met het verzamelen van privégegevens van kinderen, alle verzamelde persoonsgegevens verwijdert en een schadevergoeding van in ieder geval 2 miljard euro betaalt.

Daarnaast eisen de TBYP en de Consumentenbond dat TikTok de winst die het aan Nederlandse kinderen zou hebben verdiend aan hen betaalt als verdere schadevergoeding. Volgens de beide organisaties verzamelt TikTok illegaal privégegevens van kinderen, zoals geboortedata, telefoonnummers en e-mailadressen. Daarnaast zou het bedrijf ook informatie over seksuele voorkeuren, religieuze overtuiging en zelfs biometrische gegevens verzamelen.

De gegevens worden gebruikt voor het tonen van gerichte advertenties, aldus de TBYP en de Consumentenbond. Door de werkwijze van TikTok zouden meer dan 1,5 miljoen Nederlandse kinderen zijn gedupeerd. Bij de actie tegen TikTok hebben zich inmiddels al bijna 12.000 mensen aangemeld. Als het aan de TBYP en de Consumentenbond ligt krijgt elk kind dat van TikTok gebruikmaakte een schadevergoeding van tussen de duizend en vijftienhonderd euro.