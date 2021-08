Bangkok Airways meldt datalek met passagiersgegevens na ransomware-aanval

De Thaise luchtvaartmaatschappij Bangkok Airways heeft passagiers gewaarschuwd voor een datalek nadat criminelen achter de LockBit-ransomware toegang tot systemen wisten te krijgen. Vorige week meldde de ransomwaregroep op de eigen website dat het meer dan tweehonderd gigabyte aan data had buitgemaakt en het deze gegevens zou publiceren als de luchtvaartmaatschappij het losgeld niet betaalde.

In een verklaring op de eigen website bevestigt Bangkok Airways dat het slachtoffer van een cyberaanval is geworden en er ongeautoriseerde toegang tot systemen heeft plaatsgevonden. Daarbij zijn ook persoonlijke gegevens van passagiers buitgemaakt, waaronder naam, nationaliteit, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, adresgegevens, contactgegevens, paspoortinformatie, reisgeschiedenis, gedeeltelijke creditcardinformatie en maaltijdvoorkeuren.

Van hoeveel passagiers de gegevens zijn gestolen is niet bekendgemaakt. Wel waarschuwt de luchtvaartmaatschappij passagiers om alert te zijn op verdachte e-mails of telefoontjes waarbij aanvullende gegevens worden ontfutseld. Verdere details over de aanval zijn niet gegeven. Bangkok Airways stelt dat het de beveiliging van de systemen wel gaat aanscherpen. Aangezien de luchtvaartmaatschappij het gevraagde losgeld niet betaalde heeft de LockBit-groep de gestolen data via de eigen website inmiddels openbaar gemaakt.