ROC Mondriaan heeft nog weken last van aanval op systemen

Onderwijsinstelling ROC Mondriaan heeft nog weken last van de aanval op de systemen die onlangs plaatsvond. In de scholen kan nog altijd geen enkele computer worden gebruikt. "We gaan terug naar de basis met pen en papier" zegt Brigitte Laukens, schooldirecteur van het ROC horeca en dienstverlening in Den Haag, tegenover Omroep West.

Om wat voor soort aanval het precies gaat is nog altijd niet bekendgemaakt. Het schoolbestuur verwacht dat het nog weken gaat duren voordat het systeem weer is hersteld. "Onze bedrijfskritische systemen hebben wel back-ups gemaakt van bijvoorbeeld financiën en leerlingvolgsystemen, maar het duurt een paar weken om erachter te komen wat we daarvan in de lucht kunnen houden", laat Hans Schutte weten, voorzitter van het college van bestuur van ROC Mondriaan.

De onderwijsinstelling weet nog altijd niet hoe de aanvallers zijn binnengekomen en wat ze willen. "Of dat losgeld is of iets anders. Vooralsnog richten wij ons eerst op het op gang brengen van onze systemen, zodat onze leerlingen en docenten weer normaal hun werk kunnen doen." Een securitybedrijf dat onderzoek naar de aanval doet adviseerde ROC Mondriaan om de systemen tijdelijk uit te schakelen, om zo de omvang en impact van de aanval in kaart te brengen en systemen te kunnen herstellen.