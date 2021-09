Nederlandse bedrijven kunnen via eHerkenning nu Europees inloggen

Nederlandse bedrijven en organisaties kunnen via inlogdienst eHerkenning nu ook bij buitenlandse dienstverleners in Europa inloggen. EHerkenning is namelijk vanaf vandaag Europees erkend en klaar voor Europees gebruik. Dit houdt in dat Nederlandse ondernemingen over de grens met eHerkenning online zaken kunnen regelen bij buitenlandse dienstverleners die Europees inloggen aanbieden.

Via eHerkenning konden ondernemers al bij aangesloten Nederlandse organisaties inloggen en zaken als belastingen, subsidies, voertuigoverschrijvingen en wijzigingen in het Handelsregister regelen. De Europese verordening 'Electronic Identification And Trust Services' (eIDAS) maakt het mogelijk dat burgers en bedrijven online zaken kunnen regelen bij overheidsorganisaties binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Om bij deze buitenlandse organisaties te kunnen inloggen is een door Europa erkend inlogmiddel vereist. In het geval van eHerkenning is hiervoor wel betrouwbaarheidsniveau EH3 of hoger nodig. EHerkenning kent vier betrouwbaarheidsniveaus. Bij betrouwbaarheidsniveau EH3 wordt er ingelogd met een gebruikersnaam en wachtwoord, aangevuld met een sms-code, een pincode (via token) of app met qr-code.

Daarnaast moeten gebruikers die over de grens online zaken willen doen hun persoonsgebonden eHerkenningsmiddel geschikt maken voor gebruik over de grens, zoals het registreren van de benodigde machtiging. Hier kunnen erkende leveranciers van eHerkenning bij helpen, meldt Logius, dat de beheerorganisatie voor het inlogmiddel is.