Coronatests en persoonlijke gegevens 700.000 Fransen gelekt via website

Door een groot datalek in Frankrijk zijn de coronatestresultaten en persoonlijke gegevens van 700.000 Fransen op straat komen te liggen. Het gaat om namen, geboortedata, adresgegevens, telefoonnummers, geslacht, burgerservicenummers, e-mailadressen en testresultaten.

Het datalek deed zich voor bij een op WordPress gebaseerd platform genaamd Francetest dat de gegevens van coronatests die bij apotheken worden uitgevoerd doorstuurt naar een platform van de Franse overheid. Een wachtwoord dat aanwezig was in een voor iedereen toegankelijk bestand op de website zou de oorzaak van het datalek zijn. Ook zou de website verschillende basale beveiligingsmaatregelen niet hebben getroffen.

Een patiënt die zijn resultaten via het platform wilde ophalen ontdekte dat het mogelijk was om gegevens van andere patiënten te benaderen en zelfs een account aan te maken, laat Mediapart weten. Het bedrijf achter het platform heeft het datalek inmiddels bij de Franse privacytoezichthouder CNIL gemeld, dat tevens een onderzoek is gestart, meldt Sud Ouest.