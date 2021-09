Belgische minister: inlichtingendienst mag Pegasus-spyware inzetten

Belgische inlichtingendiensten mogen de omstreden Pegasus-spyware inzetten, zo stelt de Belgische minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. Onlangs liet een samenwerkingsverband tussen Forbidden Stories, Amnesty International en verschillende mediabedrijven weten dat journalisten, activisten en politici wereldwijd via de Pegasus-spyware zijn bespioneerd.

Via de Pegasus-spyware is het mogelijk om slachtoffers via hun microfoon en camera te bespioneren en gesprekken en communicatie via WhatsApp, Gmail, Viber, Facebook, Telegram, Skype, WeChat en andere apps af te luisteren en onderscheppen, alsmede de locatie te bepalen. De spyware, ontwikkeld door de NSO Group, wordt al zeker sinds 2016 via zeroday-aanvallen verspreid.

Ondanks felle kritiek van beveiligingsexperts en mensenrechtenorganisaties stelt Van Quickenborne dat de Pegasus-spyware legaal in België kan worden ingezet. "In een wereld waarbij technologie almaar complexer en meer alomtegenwoordig wordt, is het belangrijk dat de inlichtingen- en veiligheidsdiensten met gelijke wapens kunnen strijden tegen degenen die onze veiligheid bedreigen", laat de minister op vragen van N-VA-Kamerlid Michael Freilich weten.

Volgens Van Quickenborne blijven permanente investeringen in technologische innovatie noodzakelijk. "Het inzetten van dit soort technologie moet echter altijd gebeuren binnen een wettelijk kader met afdoende controlemechanismen zodat de rechten en vrijheden van de burgers maximaal gevrijwaard blijven. In België is dat kader aanwezig."

Op de vraag of de Belgische inlichtingendienst Staatsveiligheid klant is van NSO Group reageert de minister dat de dienst met allerlei aanbieders contact heeft gehad en dat er naar allerlei nieuwe technieken en technologieën wordt gezocht om aan de wettelijke opdrachten te kunnen voldoen. Of de dienst ook klant is wil Van Quickenborne niet laten weten.

"Maar de Staatsveiligheid wenst zich niet uit te spreken over de operationele middelen die worden ingezet tijdens de onderzoeken. Dat kan leiden tot aanpassingen in het gedrag van haar doelwitten, met een mogelijke verhoging van de dreiging tot gevolg. Het gebruik van specifieke en uitzonderlijke methoden draagt altijd de classificatiegraad 'geheim'."

Wel is het Belgisch federaal parket een onderzoek gestart naar mogelijke spionage van Belgische telefoontoestellen via de Pegasus-spyware. Dit naar aanleiding van recente berichtgeving van Amnesty en publicaties in de pers, meldt De Tijd. Het strafonderzoek bevindt zich echter nog in een beginfase.