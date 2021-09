WhatsApp krijgt boete van 225 miljoen euro voor overtreden AVG

De Ierse privacytoezichthouder DPC heeft WhatsApp een boete van 225 miljoen euro opgelegd wegens het overtreden van de AVG. De populaire chatapp voldoet volgens de toezichthouder niet aan de eisen die de Europese privacywetgeving stelt aan transparantie en informatievoorziening, zoals het uitleggen van hoe de persoonlijke informatie van mensen wordt gebruikt. Het gaat dan onder andere om informatie over de gegevensverwerking tussen WhatsApp en andere Facebookbedrijven.

Oorspronkelijk zou de DPC van plan zijn geweest om een boete van tussen de 30 miljoen en 50 miljoen euro op te leggen. Acht andere Europese privacytoezichthouders maakten hier bezwaar tegen en wilden dat het bedrag zou worden verhoogd. De DPC en andere privacytoezichthouders kwamen er niet uit, waarna de zaak werd voorgelegd aan het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB).

Het EDPB heeft uitspraak gedaan en geoordeeld dat de DPC de boete moet verhogen, waardoor de Ierse privacytoezichthouder nu een boete van 225 miljoen euro heeft opgelegd. Ook moet WhatsApp de dataverwerking aan de AVG laten voldoen. WhatsApp is het niet eens met de boete, noemt die disproportioneel en zegt bezwaar te zullen maken, zo laat een woordvoerder tegenover RTE en The Irish Times weten.

In juli kreeg Amazon van de Luxemburgse privacytoezichthouder nog een AVG-boete van 746 miljoen euro opgelegd, de hoogste boete die tot nu toe onder de Europese privacywetgeving is uitgedeeld.

Update

De bekende privacyactivist Max Schrems heeft op de boete gereageerd. Hij stelt dat de boete van 225 miljoen euro nog altijd slechts 0,08 procent van de wereldwijde omzet van de Facebook Group is. De AVG staat privacytoezichthouders toe om een boete van vier procent van de wereldwijde omzet op te leggen. "Dit laat zien dat de DPC nog altijd zeer disfunctioneel is", aldus Schrems. De activist voegt toe dat WhatsApp in beroep gaat en het dan ook nog jaren kan duren voordat er een boete wordt betaald.