Apple wacht met uitrol van systeem dat afbeeldingen gebruikers controleert

Vanwege felle kritiek van klanten, onderzoekers, mensenrechtenbewegingen en privacyexperts zal Apple wachten met de uitrol van een systeem dat de afbeeldingen van Amerikaanse gebruikers op kindermisbruik controleert, zo heeft het techbedrijf via de eigen website aangekondigd.

Oorspronkelijk was Apple van plan om later dit jaar twee scansystemen onder Amerikaanse gebruikers uit te rollen. Het ene systeem scant afbeeldingen die gebruikers naar iCloud Photos willen uploaden op kindermisbruik. Het tweede systeem scant, wanneer ingeschakeld door ouders, berichten van minderjarigen op "seksueel expliciet" materiaal en waarschuwt afhankelijk van de leeftijd en actie van de gebruiker de ouders.

De aankondiging van Apple zorgde voor een storm van kritiek. Een petitie van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF om de scansystemen niet uit te rollen werd door meer dan 25.000 mensen ondertekend. Twee onderzoekers die een soortgelijk systeem hadden ontwikkeld waarschuwden dat het veel te gevaarlijk was om in te zetten.

"Gebaseerd op feedback van klanten, belangengroepen, onderzoekers en anderen, hebben we besloten om de komende maanden extra tijd te nemen om input te verzamelen en verbeteringen door te voeren voordat we deze belangrijke kinderbeschermingsfeatures uitbrengen", aldus Apple in een nieuwe verklaring op de eigen website. Eerder liet Apple nog weten dat de scansystemen later dit jaar zouden verschijnen in een update voor iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 en macOS Monterey.