Virusscanner Apple beschouwt oude Citrix-software als malware

De in macOS ingebouwde virusscanner van Apple beschouwt oudere software van Citrix als malware. Gebruikers kregen onlangs een waarschuwing van XProtect dat een applicatie genaamd "ReceiverHelper" de computer beschadigt en of ze de malware bij Apple willen rapporteren.

Bij twee andere programma's genaamd ServiceRecords en AuthManager_Mac toont de virusscanner ook een waarschuwing. Alle drie de programma's zijn ontwikkeld door Citrix. De waarschuwing van XProtect wordt veroorzaakt doordat Citrix een certificaat van Symantec heeft gebruikt voor het digitaal signeren van de software.

Vanwege verschillende incidenten hebben ontwikkelaars van browsers en besturingssystemen besloten om het vertrouwen in de certificaten van Symantec op te zeggen. Dit vindt sinds 2018 gefaseerd plaats. Op 23 augustus rolde Apple een update uit voor XProtect, die er onder andere voor zorgt dat alle software gesigneerd met een Symantec-certificaat wordt geweigerd en gebruikers de melding te zien krijgen.

"De beste oplossing is om de software in kwestie te verwijderen of te updaten", zegt Thomas Reid van antimalwarebedrijf Malwarebytes. Vorig jaar deed zich een soortgelijk probleem bij XProtect voor met de printersoftware van HP.