EFF: Apple moet surveillanceplannen niet uitstellen maar afstellen

Door Anoniem: Gebruikers kunnen zelf het tij keren door hun device van apple niet meer te gebruiken.

Het idee en de plannen zullen blijven,en verdwijnen niet,maar je hebt

er weinig aan,als mensen hun producten minder gaan gebruiken en niet meer willen aanschaffen.

Dit soort oplossingen werkt niet omdat de groep die zich druk maakt (en die je nu overal hoort) altijd maar heel kleinis ten opzichte van de totale gebruikersgroep. Als nu iedereen die zich druk maakt over het scannen van hun foto'sstopt met het kopen van Apple spullen dan verliezen ze misschien een of enkele procenten omzet.Het is net als met "de mensen die zich druk maken over de slechte hardwarekwaliteit van Apple en het gemak waarmeefabricage fouten worden afgewenteld op de klant die dan maar weer een reparatie of nieuw apparaat moeten kopen diezouden geen Apple meer moeten kopen". Misschien doen ze dat ook niet, maar Apple wordt daar niet door geraaktdoor het grote aantal kopers dat andere overwegingen heeft bij het kiezen van een merk, of gewoon niet weten datdit probleem speelt.