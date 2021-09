Dns-provider Quad9 in beroep tegen uitspraak om domeinen te blokkeren

Dns-provider Quad9 is in beroep gegaan tegen de uitspraak van een Duitse rechter dat het verschillende domeinen moet blokkeren die volgens Sony Music het auteursrecht schenden. Volgens Quad9 schept de uitspraak een gevaarlijk precedent dat gevolgen voor it-diensten in heel Europa kan hebben.

De meeste internetgebruikers maken gebruik van de dns-servers van hun eigen internetprovider. Het is ook mogelijk om een andere aanbieder te kiezen die extra features biedt. Het gaat dan bijvoorbeeld om bescherming tegen phishingsites en malware. Quad9 is zo'n aanbieder die gebruikers tegen schadelijke websites beschermt.

Sony Music stapte onlangs naar de rechter met het verzoek dat Quad9 door middel van dns-blocking verschillende domeinen moest blokkeren die zich aan copyrightschending schuldig zouden maken. De rechter gaf Sony gelijk en kwam met een gerechtelijk bevel dat Quad9 dwingt de blokkade in te stellen (pdf). Zo kunnen gebruikers van Quad9 deze domeinen niet meer bezoeken.

Volgens de dns-provider roept dns-blocking voor copryrighthandhaving verschillende fundamentele vragen op. De blokkade is namelijk eenvoudig te omzeilen door zowel gebruikers als de websites in kwestie, omdat die een ander domein kunnen gebruiken. Daarnaast raakte dns-blocking niet alleen de illegale content, maar alle content die onder een bepaald domein wordt aangeboden.

"Dns-blocking blokkeert niet alleen illegale informatie, maar de toegang tot alle informatie en diensten van een domein, met het beperken van de toegang tot legitieme informatie als nevenschade. Het blokkeren van gehele websites is een bedreiging van de vrijheid van informatie op het internet", aldus Quad9.

De Duitse rechter stelde dat derde partijen aansprakelijk kunnen worden gehouden als ze op enige wijze hebben bijgedragen aan de overtreding. "Als dns-providers verantwoordelijk kunnen worden gehouden zet dit een gevaarlijk precedent voor alle diensten die worden gebruikt voor het opvragen van websites. Aanbieders van browsers, besturingssystemen en antivirussoftware kunnen op dezelfde gronden verantwoordelijk worden gehouden als ze toegang tot copyrightschendende websites niet voorkomen", gaat de dns-provider verder.

Quad9 laat weten dat deze zaak grote gevolgen voor it-aanbieders in Europa kan hebben. Het zou dan mogelijk worden om dns-providers en andere it-aanbieders in Europa bij een Duitse rechter aan te klagen en zo te dwingen om websites te blokkeren. Quad9 heeft de blokkade nu ingesteld voor alleen de systemen in Duitsland en alleen voor gebruikers met een Duits ip-adres. De dns-provider is een kleine non-profitorganisatie en roept mensen dan ook op om de juridische strijd financieel te ondersteunen.