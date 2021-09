Britse toezichthouder wil cookiemelding vervangen door browserinstelling

De Britse privacytoezichthouder ICO zal vandaag de privacytoezichthouders van andere G7-landen vragen om mee te werken aan het aanpassen van de huidige cookiemeldingen die websites tonen, wat de privacy van internetgebruikers beter zou moeten beschermen.

Volgens de ICO kiezen veel mensen nu automatisch "accepteren" wanneer ze een cookiemelding te zien krijgen en hebben zo'n geen betekenisvolle controle over hun persoonlijke data. "Ik hoor vaak van mensen dat ze al die cookiemeldingen zat zijn. Die vermoeidheid zorgt ervoor dat mensen meer persoonlijke data weggeven dan ze zouden willen", zegt de Britse informatiecommissaris Elizabeth Denham.

Ze stelt dat de cookiemeldingen niet ideaal voor bedrijven en andere organisaties zijn die websites exploiteren, aangezien het kostbaar is en voor een slechte gebruikerservaring zorgt. Door met andere toezichthouders samen te werken wil Denham tot een gecoördineerde en gezamenlijke aanpak van het probleem komen. Gebruikers zouden dan via hun browser, andere applicaties of apparaat hun voorkeuren aangeven, in plaats van dat ze steeds allerlei cookiemeldingen te zien krijgen.

"Dit zorgt ervoor dat de privacyvoorkeuren van mensen worden gerespecteerd en het gebruik van persoonlijke data wordt beperkt, terwijl de browse-ervaring van gebruikers wordt verbeterd en frictie voor bedrijven wordt weggenomen", aldus de ICO. De privacytoezichthouder merkt op dat deze aanpak technisch al mogelijk is en aan bestaande databeschermingswetgeving voldoet. De G7-autoriteiten zouden daarbij techbedrijven en standaardenorganisaties kunnen aanmoedigen om op privacygerichten oplossingen voor dit probleem verder te ontwikkelen en uit te rollen.