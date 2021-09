Franse overheid meldt datalek na aanval op platform voor visumaanvragen

De Franse overheid waarschuwt voor een datalek nadat er vorige maand een aanval op een platform voor visumaanvragen plaatsvond. Volgens het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken werd de aanval snel opgemerkt en gestopt, maar kan het zijn dat er gegevens zijn gestolen van mensen die een visumaanvraag hebben ingediend.

Het gaat dan om gegevens die bij een visumaanvraag zijn opgegeven, zoals naam, paspoortnummer of identiteitskaart, geboortedatum, nationaliteit en e-mailadres. Alle gedupeerden zijn volgens het ministerie ingelicht en hebben het advies gekregen om alert te zijn en voorzorgsmaatregelen te nemen.

Exacte details over de aanval zijn niet gegeven. Wel stelt het ministerie dat er maatregelen zijn genomen om het platform france-visas.gouv.fr te beveiligen en herhaling in de toekomst te voorkomen. Tevens is er een juridisch onderzoek naar de aanval gestart en is de Franse privacytoezichthouder ingelicht. Het ministerie meldt in de aankondiging niet hoeveel gedupeerden er zijn, maar tegenover The Connexion laat een woordvoerder weten dat het om 8700 mensen gaat.