Britse McDonald's lekt databasewachtwoord in e-mail aan prijswinnaars

De Britse tak van fastfoodketen McDonald's heeft door een fout een databasewachtwoord voor een spel dat het organiseert gelekt aan prijswinnaars. Tot en met begin oktober kunnen klanten deelnemen aan McDonald's Monopoly. Door het invoeren van codes die op verschillende menu-items te vinden zijn kunnen er prijzen worden gewonnen.

Het gaat dan bijvoorbeeld om 100.000 pond of een vakantie in Ibiza. Prijswinnaars werden onder andere via e-mail ingelicht dat ze hadden gewonnen. In de e-mail stonden echter ook de inloggegevens voor twee databases, zo laat onderzoeker Troy Hunt via Twitter weten. Hoe de informatie in de e-mail terechtkwam is onbekend. McDonald's werd ingelicht en heeft de wachtwoorden inmiddels gewijzigd.