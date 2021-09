Microsoft: drie stappen om ransomware te voorkomen en beperken

Volgens Microsoft vinden veel organisaties, en dan met name kleine ondernemingen, het lastig om zich op een ransomware-aanval voor te bereiden. Aanleiding voor het techbedrijf om drie stappen te delen die helpen bij het voorkomen van ransomware.

De eerste stap is het opstellen van een recoveryplan waarbij er geen losgeld wordt betaald. Organisaties moeten onder andere hun belangrijke data en systemen in kaart brengen en back-uppen, de back-ups beschermen en hersteltests uitvoeren waarbij alle systemen offline zijn. Ook raadt Microsoft aan om de recoveryplannen te printen of ergens veilig op te slaan, aangezien het geregeld voorkomt dat aanvallers deze documenten verwijderen.

De tweede stap betreft het beperken van de schade die aanvallers kunnen aanrichten door de accounts van systeembeheerders te beschermen. Vaak proberen aanvallers deze accounts over te nemen zodat ze zich verder door het netwerk kunnen bewegen. Microsoft adviseert het gebruik van multifactorauthenticatie voor systeembeheerders en het monitoren van het gebruik van deze accounts.

Als laatste en derde stap wordt aangeraden om het lastiger voor aanvallers te maken om binnen te komen. Zo moet de "security hygiëne" worden verbeterd door het aanvalsoppervlak te verkleinen en patchmanagement toe te passen. Verder moet er worden ingezet op bescherming, detectie en response.

"Om de dreiging van ransomware tegen te gaan is het belangrijk om belangrijke assets, of het nu data of infrastructuur is, te identificeren en beveiligen, en klaar te zijn om die in het geval van een aanval te herstellen", zegt Microsofts Mark Simos. Hij stelt dat het belangrijk is dat de top van de organisatie hierbij betrokken is.