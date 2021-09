Amerikaanse universiteit annuleert lessen wegens ransomware-aanval

De Amerikaanse Howard University heeft meerdere lessen wegens een ransomware-aanval moeten annuleren. De campus is alleen open voor personeel. Dat meldt de onderwijsinstelling via de eigen website. De universiteit detecteerde op 3 september verdachte activiteit op het universiteitsnetwerk. Vervolgens werd besloten, als onderdeel van het 'cyber response protocol', om het volledige universiteitsnetwerk uit te schakelen.

Details over de aanval zijn schaars, behalve dat de aanvallers ransomware hebben gebruikt. Voor zover bekend is geen persoonlijke informatie van studenten en medewerkers benaderd of gestolen. Het onderzoek is echter nog gaande en allerlei systemen en applicaties van de universiteit zijn offline. Gisteren werden alle lessen geannuleerd. Voor vandaag gaan alle online en hybride lessen niet door.

Het wifi-netwerk op de campus is ook offline, maar er zal voor studenten een alternatief wifi-netwerk worden uitgerold. Het is nog onbekend wanneer dit netwerk beschikbaar is. Tevens wordt de deadline verlengd om vakken te laten vallen of kiezen. Eerder waarschuwden de FBI en het Witte Huis nog voor ransomware-aanvallen tijdens het afgelopen Labor Day-weekend in de Verenigde Staten.